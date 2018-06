„Na těžbě ve Starém Městě stále trváme, na tom se nic nezměnilo. V minulých dnech ale probíhaly geologické průzkumné práce související s budoucí těžbou a na základě zjištěných skutečností potřebujeme některé materiály dopracovat nebo upravit,“ řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Záměr rozšířit těžbu pod Karvinou oznámily doly na podzim 2011, vedení Karviné ale rozšíření těžby pod některé části odmítlo. Těžební firma pak předložila redukovanou variantu, která zasahuje jen pod Staré Město a vyhne se například průmyslové zóně Nové Pole. To město v roce 2016 schválilo. Rozšíření těžby má však přesto stále hodně odpůrců, hlavně z řad místních obyvatel.

Letos zavřou Darkov a Lazy

Společnost OKD nyní na Karvinsku těží okolo šesti milionů tun uhlí ročně. Postupně má tento objem klesnout na čtyři, pak na dva miliony tun. S postupným útlumem dolů počítá reorganizační plán firmy, podle nějž by těžba měla za několik let zcela skončit.

Útlum dolů by měl být rozložený až do roku 2026. Podle původního plánu by se už letos měly zavírat doly Darkov a Lazy, v roce 2021 Důl ČSA a v roce 2023 jako poslední Důl ČSM.

Pak bude ještě tři roky trvat likvidace. Je ale možné, že se harmonogram zavírání dolů změní. Záleží mimo jiné na cenách uhlí na trhu. I se zaměstnanci dodavatelských firem v OKD nyní pracuje okolo 9500 lidí.

Společnost OKD se v roce 2016 kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti dostala do úpadku. Firma na sebe podala insolvenční návrh. Věřitelé poté přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, pohledávky za většinu této částky ale insolvenční správce popřel. Letos v dubnu v souladu s reorganizačním plánem převzal doly stát. Akcie OKD převzali zástupci státního podniku Prisko, stát za ně zaplatil téměř 80 milionů korun.