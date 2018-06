Ostravská tramvaj sice už jezdí po kolejích, ale Ostravané do ní ještě nemohli nahlédnout. Oficiálně byla totiž představena až v úterý na třídenním veletrhu Czech Raildays v Ostravě-Přívoze.

Jak se zdá, miliardová zakázka na nákup nových tramvají bude mezi Ostravany oblíbená.

Líbí se dokonce i Heidi Janků, kterou Blesk.cz na veletrhu zastihl i přesto, že zde nijak neučínkovala. „Je moc pěkná, ostatně všechno, co je v Ostravě nové, je fajn,“ řekla zpěvačka.

Na návštěvníky nečekala pouze prohlídka nové tramvaje Stadler nOVA, která nabízí plně klimatizovaný prostor a dokonce i USB zástrčky na nabíjení. Mohli si prohlédnout i nový minielektrobus, trolejbus a elektrobus.

Lidé mohli vidět jak nový ostravský elektrobus, tak také minielektrobus, trolejbus a novou tramvaj.

Už od převzetí první tramvaje Stadler dopravní podnik tvrdil, že již v srpnu se dostane do běžného provozu. Musí totiž do té doby najet 20 tisíc kilometrů. „Nevidím důvody, proč by tramvaj neměla vyjet v srpnu. Lidé se na ní mohou těšit na lince číslo 4,“ uvedl Blesku mluvčí dopravního podniku Daniel Morys.

Do konce roku by mělo být v Ostravě v provozu 26 tramvají, celkem jich má dopravní podnik objednáno 40. Podnik chce nové vozy nasazovat hlavně na nejvytíženějších linkách.

Podívejte se na plně klimatizovaný vnitřek nové ostravské tramvaje.

Problémy se prý řeší

Při zkušebních jízdách se ale ukázalo, že několika místy tramvaj neprojede. Podle ředitele je to proto, že některé zastávky nevyhovují normám. Zastávky se už upravují. „V tuto chvíli neregistrujeme žádné zásadní problémy. Připouštím, že pokud projedeme kompletně celou trať, můžeme narazit na místa, kde úprava třeba nástupních ostrůvků bude nutná,“ řekl Morys.

Někde podle něj můžou způsobit problém i zvlněné koleje. „Vlastně nám to definuje i priority v opravách a údržbě kolejové cesty. Proto se zkoušky dělají, abychom věděli, kde a jak obnovit a vylepšit trať,“ řekl ředitel.

Akce Czech Railday, na které se tramvaj ukázala, pokračuje až do čtvrtka. Účastní se rekordních 205 vystavovatelů.