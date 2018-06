Sbírku 250 unikátních fotoaparátů instaluje v síních muzea Kateřina Adamusová (30) s maličkou dcerou Barborkou (2) v náručí. „Nejcennějším kouskem je tu Exakta 66 horizontal z roku 1933. Vyrobeno bylo jen 300 kusů,“ říká vystavovatelka.

Hodnota fotoaparátu podle ní mohutně převyšuje tři čtvrtě milionu korun. „Je jasné, že bych ho nikdy a za nic na světě neprodala. Byl to dárek od pilota RAF. Takové relikvie se prostě z ruky nedávají,“ konstatovala majitelka skvostu.

Filmy i vyvolává

Sama s většinou vystavovaných kousků stále fotí. „Svitkové filmy se stále vyrábí, pouze fotopapíry dojíždím ze starých zásob. Fotky si i vyvolávám, když zbude nějaký čas, s manželem máme těch koníčků mnohem víc,“ říká.

Kateřina Adamusová teď fotí charitativní kalendář. Výtěžek půjde pro ty nejmenší s dětskou mozkovou obrnou.

Stavěli ateliér

Výstava pokračuje v dalších prostorách ukázkami umění ostravských fotografů. „Máme zde věrnou kopii fotoateliéru Spisar. Výstava mapuje život na Ostravsku v průběhu desetiletí od první republiky,“ říká vystavovatel Jiří Hrdina (55). Fotoateliér Spisar fungoval v Ostravě od první republiky a přežil i éru socialismu. Fotograf totiž působil v odboji. Ateliér tak skončil až se smrtí majitele v 70. letech minulého století.

Jak Jiří Hrdina říká, relikvie z jeho sbírky jsou dokumentárním pramenem poznání života na severu Moravy během všech údobí. „Dozvíte se například, který poslední zděný ateliér v Ostravě zbyl. Je na Kuřím rynku,“ prozradil.

Výstavu nazvali Pozor, vyletí ptáček!

Vernisáž výstavy startuje v úterý 19. června v 17 hodin. V následující dny je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin, v neděli od 13 do 17 hodin.

Dospělí platí 70 korun vstupného, invalidé a senioři 50 korun, děti od 6 do 15 let 40 korun, děti do 6 let neplatí. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti od 6 do 15 let stojí 150 korun. Výstava trvá do 2. září.