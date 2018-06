Festivaly Beats for Love a Colours of Ostrava si během pár let pořádání získaly světovou přízeň a není divu, že v dny jejich konání je v ulicích Ostravy pořádně narváno. Velký zájem zažívá cestování hromadnou dopravou a tak se dopravní podnik rozhodl k zajímavému kroku: Bude prodávat festivalovou jízdenku.

Ten, kdo se prokáže festivalovým lístkem, může skoro týden jezdit jen za 220 korun. Normálně by za týdenní jízdenku zaplatil 352 korun. Této výhody navíc nevyužijí jen festivaloví hosté, ale i návštěvníci Kontinentálního poháru v atletice.

„Každoroční hudební festivaly Beats for love, Colours of Ostrava a letos také například Kontinentální pohár v atletice jsou události s výrazným celkovým přínosem pro město Ostravu. Proto jsme letos návštěvníkům těchto akci připravili speciální týdenní Festivalovou jízdenku,“ říká generální ředitel DPO Daniel Morys.

Festivalová jízdenka pořízená k vstupence na Beats for love bude platná od 2. do 8. července. Ta ke Colours of Ostrava pak od července 16. do 22. července.