Blíženci

Měli byste být průbojnější, pomohlo by vám to v osobním i pracovním životě. Vemte v potaz, že na vaší straně je vesmírný vůdce Jupiter s bojovným Marsem, a nebojte se vykročit ze svého stínu. To, co se zdá nemožné, se pak může brzo stát skutkem.