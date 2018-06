Za dva týdny by měl být hotový suchovod, který do obce Píšť na Opavsku konečně přivede vodu! Zhruba dvě tisícovky obyvatel totiž dlouhodobě trápí úbytek spodní vody a jsou tu proto vyhlášena mimořádná opatření. Lidé z obecního vodovodu nesmí zalévat, napuštět bazény... Denně se v obci otočí několik cisteren, které přiváží vodu i z Polsa.

„Teď nás čeká napojení elektřiny a pak proplachy celého suchovodu a zkoušky, jestli voda, když v suchovodu proudí, je v pořádku a může být napojena na systém vodovodu,“ řekl píšťský starosta Daniel Fichna. Suchovod je napojen ve vedlejší obci Vřesina.

Suchovod má problém s pitnou vodou vyřešit na několik měsíců, a to na dobu, než se vybuduje nový vodovod, který bude vesnici stabilne zásobovat vodou. Obec na něj momentálně vyřizuje stavební povolení. Hotový by měl být do zimy.

Obyvatelé obce s vodou šetří. Nebo spíše neplýtavají. Nenapouští bazény a zahradu zalévají dešťovou vodou. „Chceme po lidech, aby nezalévali vodou z obecního vodovodu zahrádky, aby nemyli automobily," upřesnil Fichna.

Vodu vozí až z Polska

Denní spotřeba dvoutisícové obce je asi 200 metrů krychlových. Píšť vodu z vrtu doplňuje vodou, kterou do vodojemu cisternami dovážejí z okolí píšťští dobrovolní hasiči. „Dělají to ve svém volném čase. Jezdí obden a střídá se asi deset lidí. Vyšly nám vstříc okolní obce, které mají vlastní hlubinné vrty, ale zatím mají vody dost. Rozložili jsme to na čtyři obce,“ podotkl Fichna. Hasiči vodu vozí ze Závady, Hatě, Darkovic a polského Owsiszcze.

Obec zatím nenapustila koupaliště. „Koupaliště má samostatný hlubinný vrt a ten nemá kvalitu pitné vody, tudíž ani by ta voda nebyla možná pro napojení na vodovod," vysvětlil starosta. Až bude suchovod fungovat, napustí se. Slouží totiž i jako protipožární nádrž.

Problémy budou přibývat

Podle člena rady Sdružení obcí Hlučínska a starosty Ludgeřovic Daniela Havlíka (ČSSD) je možné, že podobný problém jako Píšť budou řešit další obce. „Já si myslím, že v budoucnu tam, kde nejsou vodovody, případ spodní vody a vrtů bude možná častější, než si myslíme,“ řekl Havlík.

Jeden z místních, Jna Hotárek, má pro nedostatek vody své vysvětlení. „Myslím si, že za to může jedenáct kilometrů vzdálené hlučínské jezero Štěrkovna. Postupně vysává okolní oblast a podzemní vody vysychají,“ zmínil jednu z variant.