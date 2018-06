2. Dětský den na Masarykově náměstí

V centru Ostravy na Masarykově náměstí to bude v pátek opravdu žít! Děti si vyzkouší hned několik netradičních, ale i klasických disciplín. Například mohou zajít do obřího aktivního centra Bootcamp, vyzkoušet si adrenalinovou zábavu wipe out zametač, či mohou vylést na horolezeckou stěnu. To ale není vše, k dispozici bude i siloměr, parkour, basketbal, fotbal, cyklohrátky, akrobacie, rescue stanoviště, airbrush tetování a nebo úniková hra hackerovo doupě.