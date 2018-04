Obdivuhodný životní elán má stoletý Alois Blokša z Bohumína. Dlouholetý primář místní nemocnice ordinoval až do svých 83 let. Jen tak sedět doma v křesle ale nedokázal ani pak a stále se pilně vzdělává. Dodnes je zcela soběstačný, jen se hůř pohybuje a nedoslýchá.

Celoživotní fanda fotbalového Baníku Ostrava se narodil ve Štramberku ještě za první světové války – 14. července 1917. „Bylo to pod vápenkou, mí rodiče sloužili u fabrikanta. Prošel jsem pak tamní jednotřídkou a gymnáziem v Příboře, tam jsem se potkal s mou ženou,“ vzpomíná.

K lékařství ho to táhlo zejména proto, že maminka trpívala nesnesitelnými bolestmi břicha, a on se při léčbě shlédl v mistrnosti felčara. „Poskytovat úlevu od bolesti lidem jsem se rozhodl i já,“ říká. Studium lékařské fakulty ale přerušila nacistická okupace.

„Byla to hrůza. Zatýkali lidi, gestapáci chodívali po špitále. Vyslýchali nás, zda nedáváme vězňům pít a jíst, to tvrdě trestali. Hrozné to bylo, tahle odporná válka,“ pokračuje tehdejší praktikant. Lékařem se stal konečně po válce. Promoval v lednu 1946.

délka: 03:05 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Stoletý Alois Blokša byl dlouholetý primář bohumínské interny. I přes svůj požehnaný věk se stále vzdělává a doktořina mu chybí. Karel Janeček

I když nebyl komunista, vybrali jej soudruzi v roce 1950 jako šéfa interního oddělení v Bohumíně. Byli tam jenom dva lékaři na 90 pacientů. „Neměli jsme žádné vybavení, žádná legrace to nebyla. Ale zvládli jsme všechno,“ usmívá se uznávaný primář.

V důchodě zaskakoval v ambulancích

V bohumínské nemocnici pak pracoval téměř 35 let, do důchodu odešel v roce 1984. Medicíně zůstal věrný ale i v penzi. „Zaskakoval jsem v ambulancích v Bohumíně a Ostravě. Končil jsem v až osmdesáti v ordinaci civilizačních chorob,“ vzpomíná.

Dodnes studuje odbornou literaturu. „Pracoval jsem, pracoval, najednou je mi sto let. Ani jsem se nechtěl dožít stovky. Moc mi chybí práce a zdraví,“ vyznal se celoživotní lékař, dodnes soběstačný, vyzařující optimismus a pozitivní energii.

Ze života stoletého primáře

* Alois Blokša byl specialistou na léčbu tuberkulózy, diabetologem a kardiologem.

* Manželka Ludmila zemřela 20. května 2012, Alois ji poznal v 17 letech.

* Sestra Pavla Cupáková (†103) byla starší o dva roky a zemřela vloni.