Dvanáct cisteren vody denně. Na to jsou odkázaní obyvatelé Píště na Opavsku, kde v posledních letech postupně téměř vyschly obecní vrty na vodu. Vedení obce chystá stavbu provizorního vodovodu.

Takzvaný suchovod povede na povrchu a na vodovodní síť se napojí v nedaleké Vřesině. Do zimy chce mít obec už vybudovaný regulérní přívod vody pod zemí. Vodu do obecního vodojemu, odkud pak putuje vodovodem do jednotlivých domácností, vozí kyvadlově dvě cisterny. Obci je na tři měsíce zapůjčila Státní správa hmotných rezerv.

Denní spotřeba obce se pohybuje okolo 200 metrů krychlových. „Celkem každý den přijedou dvanáctkrát. Každá cisterna pojme osm metrů krychlových vody. Další vodu nám ještě dodává náš vrt. Takto je obec zásobena dostatečně a lidé by neměli mít s přístupem k vodě problém,“ řekl starosta Daniel Fichna.

Jednání o suchovodu ale stále pokračují. „Nyní řešíme se společností Severomoravské vodovody a kanalizace, kde se se suchovodem napojíme,“ řekl Fichna. Podle něj bude obec pořízení potrubí, jehož odhadovaná cena je kolem milionu korun, hradit sama.

Pokles hladiny podzemní vody ve vrtech obyvatelé obce pozorovali už v posledních pěti letech. „Byl pozvolný. V posledním roce se ale výrazně zrychlil a hladina poklesla až o devět metrů. Jsme téměř na suchu,“ uvedl starosta. Dodal, že už delší dobu platí v obci mimořádná opatření. Lidé musí s pitnou vodou šetřit, nesmějí ji používat například k mytí aut.

V posledních dnech se situace ještě zhoršila a reálně hrozilo, že už přes Velikonoce se místní ocitnou bez vody. Rychlou pomoc poskytla Správa státních hmotných rezerv. Ta obci zapůjčila dvě automobilové cisterny, dva přívěsy na vodu a sedm kontejnerů. Techniku bude mít obec zapůjčenou zatím na tři měsíce.

Fichna ale věří, že do zimy bude obec napojena na vodovodní síť. „Co nejdříve chceme mít v ruce projekt a stavební povolení. Náklady budou zřejmé po dokončení projektu. Předpokládám, že se budeme snažit získat na stavbu dotace,“ uvedl starosta.

VIDEO: Voda je cenná. Podívejte se, jak bojují lidé o každou kapku.