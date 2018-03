Ostravská zoologická zahrada odchovává druhé mládě binturonga a to i přesto, že tyto největší cibetkové šelmy chová zoo od roku 1981. Zoo se ale dlouho nedařilo sestavit pár, který by se rozmnožil.

Mládě přišlo na svět počátkem února. Zpočátku trávilo veškerý čas v porodní budce, už se ale vydává na průzkum okolí. Lidé ho mohou vidět v pavilonu indických zvířat.

„Je to druhé mládě našeho chovného páru. První mládě, které se narodilo na konci roku 2016, bylo odvezeno jen pár dnů před druhým porodem samice do německé Zoo Rostock. V případě prvního mláděte šlo o samečka, u druhého zatím pohlaví neznáme,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková. Mládě ale prospívá a matka se něj dobře stará.

Zahradě až do roku 2009 nedařilo sestavit pár, který by se rozmnožil. „Postupem času se ukázalo, že to s binturongy nebude tak jednoduché. Situace ještě není zcela jasná, ale vše nasvědčuje tomu, že existuje více linií či poddruhů binturongů a při sestavování páru je potřeba v chovech v evropských zoologických zahradách najít toho správného, ale nepříbuzného jedince,“ uvedla zooložka Adéla Obračajová.

Binturong žije ve volné přírodě v tropických lesích od Nepálu až po Malajsii, na ostrovech Sumatra, Jáva, Borneo a Palawan. Dobře šplhá po stromech. Při pohybu ve větvích si pomáhá dlouhým chápavým ocasem. Je aktivní převážně v noci, den tráví zpravidla spánkem v korunách stromů. I když patří mezi šelmy, je binturong spíše všežravý.

„Za posledních 30 let klesla jeho populace o 30 procent. Příčinou poklesu je ničení přírodního prostředí z důvodu těžby surovin a přeměny na zemědělskou půdu. V současnosti se jedná zejména o zakládání plantáží palmy olejné,“ uvedla Nováková. Binturong je ale také nelegálně loven pro penisovou kůstku, která je využívána v tradiční čínské medicíně.

