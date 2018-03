Třinečtí narkomani Radomír M. (42), Vlastimil S. (53) a Petr K. (31) měli podle žaloby vyrobit přes dvě kila pervitinu. Hrozí za to až 12 let kriminálu. Jeden z nich se dal na pokání, chce o drogách přednášet dětem!

Vyrobili pervitin za více než dva miliony. U soudu tvrdí, že výhradně pro vlastní potřebu. „Doznávám se k výrobě, to množství je ale značně nadsazené a nebylo toho víc, než sto gramů,“ řekl »vařič« Petr K., jemuž už dřív za drogy »napařili« tři roky.

Suroviny vozil Radomír M., s varem pomáhal Vlastimil S. „Vyrobit takovéto množství bylo fyzicky náročné. Já nyní zakládám s kamarádkou neziskovku zaměřenou na prevenci mládeže, abych ukázal zlo drog na svém případě,“ tvrdí Petr.

Amatérskou laboratorní soupravu převážela trojice z místa na místo v rámci utajení. Na chatu v Hrčavě, do domu v Jablunkově, do kanceláře ve Vendryni i do sklepa v Komorní Lhotce, kde je zatkla přímo při výrobě speciální zásahová jednotka.

