Blíženci

Venuši poděkujte za to, že jste nyní daleko sympatičtější i lidem, kteří vás dřív dvakrát nemuseli. To vám samozřejmě přinese různé výhody i v profesní sféře. Pokud existuje něco, na co si máte dát pozor, je to komunikace s vaším obchodním partnerem.