Vybudování výcvikového polygonu přišlo na 750 tisíc korun. Polygon je první svého druhu na Moravě, v Čechách už je takových pět. Cvičit se tu bude ve výšce zhruba 15 metrů.

„Je tam postavená imitace stožáru elektrického vedení, na kterém můžou například trénovat zaměstnanci firmy ČEZ, ať si to prakticky zkusí, než půjdou přímo do terénu. Pak jsou tam stožáry telekomunikační, betonový stožár elektrický, je tam imitace střechy, takže lidi, co pracují na střechách, si taky prakticky vyzkouší na místě pod dohledem profesionálního instruktora, jak se správně jistit,“ vypočetl jednatel společnosti M-Group výšky Jiří Štencl. Při výcviku se podle něj klade důraz na záchranu kolegy a zajištění bezpečnosti.

Firma uvažuje, že polygon v budoucnu ještě rozšíří. „Uvažujeme, že doplníme do polygonu ještě další prvky, například nějakou lanovku pro školení záchranářů anebo imitaci slanění z helikoptéry,“ řekl Štencl.

Člen vedení Dolních Vítkovic Karel Malík řekl, že díky polygonu se rozšíří nabídka služeb areálu. „Je to další oživení prostoru bývalého Dolu Hlubina a prostor, které neměly svoje využití. Záměr výcvikového polygonu vhodně doplňuje další portfolio, které v celých Dolních Vítkovicích už existuje," uvedl Karel Malík z vedení Dolních Vítkovic.

V areálu bývalého dolu už je lezecká stěna Tendon Hlubina, konají se tam koncerty, funguje tam například kavárna nebo klub Heligonka a také kino, v Dolní oblasti Vítkovic se pak nacházejí ještě velký a malý Svět techniky nebo multifunkční aula Gong.

VIDEO: Cvičení záchranářů v Moravském krasu.

