Brutální vraždu mladé ženy (†24) vyšetřují v Suchdole nad Odrou. Podle informací Blesk.cz padá podezření na zhrzeného přítele (38)! Sám pak chtěl spáchat sebevraždu skokem pod vlakem, to se mu ale nepodařilo…

Kriminalisté během jednoho týdne už podruhé vyjížděli do Suchdola nad Odrou k vraždě. Zatímco minulý týden tady Simona (18) ubodala Václava (†37), v pondělí nad ránem tu s největší pravděpodobností zhrzený expřítel (38) zabil Dáju (†24). I zde měl být vražedným nástrojem nůž! Obě vražedná místa dělí jen 200 metrů!

Po hrůzném činu se muž odhodlal k sebevražednému skoku pod vlak. Železnice se totiž nachází hned před domem. Jenže v osudný moment se »coural« pouze nákladní vlak. Jeho rychlost byla tak nízká, že muže jen srazil. Nezabil! V Suchdole nad Odrou měl expřítel ubodat Dáju (†24). Sebevražda skokem pod vlak se mu ale následně nepodařila

„Vyšetřování je na začátku, avšak můžeme říci, že v souvislosti s událostí byla jedno osoba omezena na svobodě,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Babička vnučce marně volá

Podle informací z místa mladá žena ležela v tratolišti krve. „Boží mlýny melou! Jsem rád, že ten vrah nezemřel pod vlakem. To by to měl moc jednoduché. Je dobře, že ho budou soudit,“ řekl na místě tragédie zdrcený strýc zavražděné.

Dům v Suchodle nad Odrou, kde patrně zhrzený milenec (38) ubodal Dáju (†24).

Vražda je o to smutnější, že mladá žena, která pracovala v nedalekých Hranicích na Moravě v supermarketu, se obětavě starala o svou nemohoucí babičku. Ta je nyní v nemocnici a podle příbuzných, které redaktor Blesk.cz zastihl na místě, se snaží své vnučce marně dovolat.

„Nikdo nejsme schopni jí to říci, bojíme se, aby tu zprávu přežila,“ dodal strýc. Tragédii jí tak v nemocnici bude muset oznámit policejní intervent… Pachateli hrozí za vraždu 18 let nebo i výjimečný trest.