Neuvěřitelných 75 let spolu! Nyní spolu Jarmila (93) a František (97) Galasovi z Ostravy předstoupili před oddávajícího znovu. Oslavili totiž nebeskou svatbu. Milují se stále tak jako zamlada!

»Ano« si řekli manželé poprvé v roce 1943 v kostele v Čeladné, odkud oba pochází. „Pamatuji si to jako dnes, byl 6. březen a venku zuřila válka. První, co jsme vyšli z kostela, potkali jsme gestapo. Zatýkalo na Čeladné,“ říká bývalý slévač František.

Prožil si tři roky totálního nasazení v Německu a zčásti na šachtě. Poté ve Vítkovických železárnách odpracoval 45 let a v roce 1980 odešel do důchodu. Do devadesáti jezdil na kole, hrával volejbal, šachy a dnes rád sleduje v televizi sport.

Vlastimila (94) a Vladimír (98) jsou spolu 65 let: Srdce naplněná láskou nic neoddělí Komentáře 2 Fotografie 12

Slovo rozvod neznají

Paní Jarmila po ukončení základní školy nastoupila jako dělnice arcibiskupských lesů, proto se nasazení v Německu vyhnula. Pracovala i v kovárně. První je pro ni rodina, divadlo, květiny. Ráda luští křížovky, v televizi sleduje sport a pohádky.

„My nevíme za celých pětasedmdesát roků, co je slovo rozvod. O rozvodu jsme nikdy nemluvili. I když byly i těžké situace v životě, vždy jsme drželi při sobě. Vzájemně jsme se ctili a vážili jsme si jeden druhého,“ dodala paní Jarmila.

délka: 03:15 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Oslavili nebeskou svatbu Karel Janeček

Manželům se narodily z manželství plného lásky dcery Miroslava (74) a Jana (72). V současnosti se těší ze čtyř vnoučat a šesti pravnoučat. Receptem na dlouhověkost a pevný vztah je podle Galasových především skromnost.

„Dočkat se takového výročí chce opravdovou výdrž a pevné zdraví. My, běžní smrtelníci, můžeme těmto nesmrtelným jen závidět,“ řekla při obřadu mluvčí radnice Ostrava-Jih Gabriela Gödelová.

Kolik je u nás stoletých?

Ke konci roku 2016 měla Česká republika 695 obyvatel stoletých a starších. Nejvíce jich bylo v Praze, konkrétně 114. Nejméně v Karlovarském kraji, 15. „Například v roce 2010 žilo v České republice 883 obyvatel 100letých a starších,“ řekla mluvčí Českého statistického úřadu Petera Báčová.

Jak se výročí počítají?

*Po 50 letech – zlatá svatba

*Po 55 letech – smaragdová svatba

*Po 60 letech – diamantová svatba

*Po 65 letech – kamenná svatba

*Po 70 letech – platinová svatba