Váhy

Co se týče pracovní atmosféry, máte rádi klid a neumíte být hrubí, takže o to víc vás může dráždit hřmotný kolega nebo nepořádek spolupracovníků. Nenechte si to líbit, zvedněte hlas a snažte se prosadit svou. Udiví vás, jak všechny postavíte do latě.