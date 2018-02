Osm dětí! Tolik potomků si pořídila Petra Krausová (30) z Frýdku-Místku s manželem Stanislavem (38) a rozhodně to není konečné číslo! Čtyři dívky a čtyři chlapce ve věku od 10 let do 14 dnů navíc z velké části porodila doma.

S manželem Stanislavem (38) začala chodit před 11 lety. První dítě počali po třech měsících vztahu. „Je to perfektní mít s milovaným mužem tolik dětí. A jaký je rozdíl mezi dvěma a osmi dětmi? Žádný. Je jen víc prádla a máme větší hrnce na vaření,“ říká Petra, vystudovaná zdravotní sestra. Početná rodina žije v domku. O ten se stará manžel Stanislav, který je zedník.

Petra nechápe mámy, které naříkají, že nestačí na jedno nebo dvě děti. „Buď lžou, rády se litují, anebo jsou prostě neschopné,“ konstatuje a dodává: „Všechny děti milujeme stejně.“ Manželům se podařila i jedna dvojčátka, kterým je rok.

Mají i jednoho těžce nemocného syna. „Přežil krvácení do mozku. Hrozilo, že umře. Bylo to podle našeho mínění po očkování. Každopádně také proto chceme dětí co nejvíc, když vzpomenu toto kruté období,“ pokyvuje osminásobná matka a uvažuje, že by si ještě nejméně dva potomky pořídili. Většinu dětí přitom Petra rodila doma s pomocí manžela.

Máme se rádi a pomáháme si

„Přichází na svět samy, když nejsou komplikace a rodička je zdravá, tak to jde bez neadekvátního zásahu a bez tišících léků. Po zkušenostech s lékaři i personálem nemocnice ve Frýdku-Místku už rodím jen doma,“ dodává máma osmi dětí.

Když se caparti nahrnou do jedné místnosti, je jich všude plno. Pozorně si prohlížejí návštěvu, každý z nich se snaží ulovit kousek pozornosti hosta pro sebe. „My si vzájemně ve všem pomáháme, máme se moc rádi,“ říká nejstarší Nikolka (10).