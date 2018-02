Historický obchodní dům Breda v Opavě možná koupí město. Mohlo by ho tak zachárnit před přeměnou v ubytovnu. Ve hře jsou totiž další čtyři zájemci.

Insolvenční správce Josef Cupka dal městu šanci historický objekt koupit dříve, než dojde na veřejnou soutěž. „O koupi Bredy k dnešnímu dni projevili zájem čtyři subjekty. Dle mého názoru je slušností tento významný dům v srdci Opavy nabídnout městu,“ řekl insolvenční správce Josef Cupka.

Pokud Opava koupi Bredy v březnu neschválí, hrozí, že nový majitel udělá z objektu tržnici či obří ubytovnu. „I takové záměry s Bredou někteří zájemci mají,“ potvrdil Cupka.

Obchodní dům Breda byla postavena v srdci Opavy v roce 1898. Do dnešní podoby byla přestavěna dle návrhů vídeňského architekta Leopolda Bauera v letech 1927-1928. Byl největším obchodním domem v kraji až do 60. let minulého století. V roce 1994 ho v privatizaci získal opavský podnikatel Kamil Kolek. V roce 2004 objekt vyhořel a byl zrekonstruován. Od roku 2012 je Breda uzavřena.

