„Nově bude možné výměnu kotlů předfinancovat formou půjčky od Státního fondu životního prostředí, systém se bude pilotně testovat právě v regionu,“ řekl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO).

Nový nízkoemisní kotel si tak lidé budou moci pořídit, aniž by předem museli do výměny investovat vlastní peníze. To by mělo k výměně přimět i sociálně slabší obyvatele.

V kraji je podle odhadů zhruba 25 000 nejstarších kotlů první a druhé emisní třídy, přičemž z každého z nich ročně do ovzduší uniklo 60 až 100 kilogramů prachu.

Ministr uvedl, že v kraji se dosud z minulých nebo současných kotlíkových dotací vyměnilo či vymění zhruba 16 000 takových kotlů. Během posledních dvou výzev do regionu na obměnu kotlů směřovalo zhruba 1,3 miliardy korun.

O bezúročnou půjčku do výše 100 procent ceny každý zájemce požádá ve své obci nebo na Státním fondu životního prostředí. Peníze pro kraj ministerstvo získá přesuny v dotačním programech mezi resorty, o nichž v posledních týdnech vyjednává ministr s vládními kolegy.

„Zákaz provozu starých kotlů 1. a 2. emisní třídy se nezadržitelně blíží. Do čtyř let musí být všechny staré kotle po celé ČR vyřazeny z provozu. Takovýchto kotlů je asi 350 tisíc. Chceme využití dotace umožnit opravdu úplně každému vlastníkovi a provozovateli starého neekologického kotle bez ohledu na to, kolik měsíčně vydělává,“ uvedl Brabec.

Neekologické kotle musí lidé vyměnit do září roku 2022, pak už je nebude možné používat. Jinak jim hrozí pokuta až 50 000 korun.

Právě v Moravskoslezském kraji je obměna kotlů úspěšná a kraj patří mezi nejaktivnější. V prvním kole byla alokovaná dotace ve výši půl miliardy korun vyčerpána během dvou týdnů.

Aktuálně je v regionu zaregistrováno 7987 žádostí za 883,1 milionu korun. Výměnu kotle má schváleno 6222 žádostí. Celkem získají podporu ve výši 719 milionů korun. Proplaceno již bylo 676 žádostí úhrnem za 76,4 milionu korun.

