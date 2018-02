Lev

Dneska se vám pravděpodobně podaří najít někoho, kdo bude v milostné oblasti stejně živelný jako vy. Měla by to být osoba s veselou myslí a navíc docela pěkná. A jako vy nebude znát překážky téměř pro žádnou formu soužití. Bude to prostě divočina.