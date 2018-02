Ze začátku to byla jen praktická záležitost. Rodiče podnikali, a nevěděli, jak svým dětem smysluplně zorganizoval volný čas. „Abychom nezlobili, dali nás do tanečního klubu. Baví nás to, jdeme velice rychle kupředu,“ říká usměvavá Veronika.

S bráškou patří mezi českou špičku. Nic však není zadarmo. „V pondělí a pátky trénujeme standardní tance ve Zlíně. Úterky, středy a čtvrtky v Ostravě. Víkendy patří pravidelně soutěžím, máme i různá soustředění,“ vypočítává Veronika.

K plnému soustředění jsou nutné také individuální učební plán. „Učíme se, jak to jen jde. Cestou na tréninky a zpět, ve vlaku, v autě, ve dne v noci,“ popisuje Veronika. Ta by se ráda jednou tancem živila, jejím snem je trénovat nové taneční páry.

I Honzík má o své budoucnosti jasno. „Já bych rád ze sedmé třídy na sportovní gympl a pak na vysokou školu trenérskou a porotcovskou,“ plánuje mladší bráška Honza. Jak říká, energii se oběma daří získávat především ze spánku, správné stravy a pitného režimu.

Snem sourozeneckého tanečního páru Veronika je letošní vítězství v Mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích. Třikrát již byli finalisty mistrovství, vloni se stali druhými vicemistry. Patří i mezi nejlepší juniory Mistrovství ČR v deseti tancích, což je neobtížnější soutěž u nás.