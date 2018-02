„Kromě budovy kraj pořídí nové vybavení pro výuku oborů opravář zemědělských strojů a mechanik opravář motorových vozidel,“ řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Nová hala začne škole sloužit v prosinci tohoto roku. Výuka technických oborů tak bude soustředěna do jednoho areálu. Pro studenty bude pořízen například i traktor s vlečkou, nákladní automobil a osobní automobil pro výuku.

„Letos je to vůbec největší investice tohoto typu do podpory technického vzdělávání v celém Moravskoslezském kraji. Navíc do té části kraje, která si to vzhledem k aktuální situaci na trhu práce bezesporu zaslouží. Lepší vybavení, moderní dílny a nové zázemí zcela jistě nalákají absolventy základních škol,“ míní náměstek hejtmana pro oblast školství Stanislav Folwarczny (ODS).

Práce na výstavbě haly už začaly, v současné době stavební firma provádí zemní práce potřebné pro položení základů objektu. Z celkových nákladů bude 85 % uhrazeno z evropských dotací, pěti procenty přispěje stát a zbytek doplatí kraj.

„Technické provozy v kraji si dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jednou z našich priorit je proto zatraktivnit a zkvalitnit výuku technických a řemeslných oborů vzdělání. Náš region potřebuje využít potenciálu, který má ve firmách, které zde působí,“ vysvětlil důvody investice hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO).

