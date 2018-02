Ta platí pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka. Situace je totiž v kraji poměrně rozdílná. Zatímco někde byla stále ještě uspokojivá, na některých místech, především na Karvinsku a Ostravsku, byla označena jako špatná.

Na stanici v Ostravě-Radvanicích dokonce jako velmi špatná, když tam bylo mezi pátou a šestou ráno naměřeno 229 mikrogramů prachu na m3. Imisní limit pro polétavý prach je 50 mikrogramů na metr krychlový.

Smogová situace se vyhlašuje, pokud aspoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles.

„Doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem,“ uvedli meteorologové.

Lidé by celkově měli omezit pobyt venku, stejně jako větrat jen nejnutnější dobu. Ideální by bylo nechat auta doma a využít MHD. Smogová situace platí až do odvolání.

VIDEO: Tohle nadýcháme ve smogu: Jako když jste v místnosti s výpary ředidel, kouře a prachu.