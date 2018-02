Manželé Konvičkovi se k tragédii už odmítají vyjadřovat. Chtějí mít klid. Štěstí se jim vrátilo v podobě dvou malých synů. Do skříňky na náměstí ale umístili vzpomínku. A to nejen na děti, ale i jejich dědečka Jana Konvičku.

„Nechci už o tom mluvit. To, co se stalo, nám navždy zůstane zaryto hluboko v srdci. Vyhasly životy dvou krásných dětí, mých vnoučat i další,“ řekla babička Sylva Konvičková (58) a smutně dodala:

„Tragédie se velkou měrou podepsala i na zdravotním stavu mého manžela, kterému děti říkaly dědeček Janíček. Velice těžce to nesl a v létě 2016 mu puklo zřejmě žalem srdce. Teď odpočívá spolu s dětmi na hřbitově a snad jsou spolu tam nahoře šťastni.“

Trosky dále pohřbily z jednoho bytu tři generace rodiny – babičku, dceru a vnučku. Dalších 11 lidí bylo zraněno. Těžké popáleniny utrpěl Vilém Š., který na následky zranění zemřel v prosinci 2014.

„Čas tu hrůzu trochu přikryl, ale vždycky si vzpomeneme. Zůstane to v nás. Když někdy nemohu spát, bývá to okolo té nešťastné čtvrté ráno a podívám se tam z okna, vidím stále ten oheň. Měli jsme tam blízké přátele. Paní Ruth Blažková (manželka atentátníka, pozn. red.), je pro nás vzácná žena. Mnozí ji odsuzují za to, co její muž udělal. Jsme přesvědčeni, že o tom nevěděla a trpí tím,“ říká jedna ze sousedek Marie Sedláčková.

Nechtějí vzpomínat

Ti, kteří v domě žili, ale i většina ostatních nechce o hrůze mluvit. „Pietní setkání dělat nebudeme. Z žádné strany o to není zájem. Ti lidé už chtějí klid. Tragédii v sobě ponesou navždy a není třeba ji jitřit,“ vyjádřila se starostka Zdenka Leščišinová (64).

Místo paneláku je dnes parčík, kde tři sakury symbolizují životy tří dětí a červený buk tři dospělé. „Nechceme žádný památník,“ vyjádřili se obyvatelé domu před lety a město to respektovalo.

Zachránil další životy

Poslední oběť Vilém Š. (†40) plyn ucítil a otevřel z bytu dveře na chodbu. V tu chvíli nastala exploze. Zachránil tak životy dalším. Kdyby se tak nestalo a plyn by zaplnil postupně celý dům, podle odborníků mohlo zahynout všech pět rodin.

Dům číslo 39 šel poté k zemi. Byty v sousedním vchodu byly silně narušeny. Objekt se musel mimo jiné stáhnout kovovými lany. Obyvatelé se zpět mohli vrátit až koncem srpna. Do té doby žili u známých, v ubytovnách…

Pomsta sousedům

Jednu z největších tragédií v zemi měl na svědomí podle policie Antonín Blažek (†57), který žil s manželkou v přízemí a se sousedy měl spory. Byt již patřil kvůli exekuci novému majiteli a rodina se měla vystěhovat. Muž uvolnil přívody plynu a pro jistotu, aby lidé nemohli utéci, zalomil klíč ve vchodových dveřích! Sám při výbuchu zemřel.

