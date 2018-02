O pořádný rozruch se postaralo vedení města Opavy. To bez souhlasu rady či zastupitelstva svévolně zakázalo besedu omilostněného vězně Jiřího Kajínka (57) v Kině Mír. Naštvaní jsou fanoušci i opozice.

Kajínek měl do Opavy přijet koncem března. To, že představitelé města zakázali uspořádat besedu, zaskočilo jejího pořadatele Pavla Tichopádka.

„Dohodli jsme si s legálním provozovatelem kina besedu. Vedení města si prý nepřeje, aby pan Kajínek vystupoval v jeho prostorech, což je diskriminační, a doporučilo panu provozovateli, ať nás do objektu nepustí. Při besedě pana Kajínka nejsou porušovány zákony,“ řekl šéf agentury pořádající besedy s Kajínkem Pavel Tichopádek.

Ať vystoupí jinde

Pro zákaz besedy ale nebyli všichni vrcholní politici města. „Vedení města Opavy se většinově shodlo, že opravdu není vhodné, aby tato beseda proběhla v městských prostorech. Nemůžeme bránit, aby se uskutečnila kdekoliv jinde,“ řekla mluvčí města Opavy Lada Dobrovolná.

Mluvčí města Opavy Lada Dobrovolná vysvětluje, proč město nesouhlasí s debatou Jiřího Kajínka.

Naštvaná opozice

Svévolné rozhodnutí představitelů města nevytočilo jen fanoušky Jiřího Kajínka, ale také opoziční zastupitele. „Nepatřím mezi fanoušky Jiřího Kajínka, přesto považuji rozhodnutí vedení magistrátu za skandální. Nechápu, že si vůbec něco podobného v době, kdy máme svobodu projevu, může dovolit,“ řekl opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS).

„Vedení města k takovému kroku nemá žádný mandát ani oporu v zákoně. Nebo nám na magistrátu vznikl nový druh komise lepších lidí, kteří budou vybírat, případně rozhodovat, co je vhodné a co ne? To se vracíme před rok 1989,“ dodal Veselý.

