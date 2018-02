Lev

Nedělejte nic, co by si mohlo vaše okolí vykládat jako nedodržení slibu nebo dokonce podraz. Vypadá to, že se vám nebude tak úplně dařit, ale můžete se uklidnit, protože nic netrvá věčně. Když se do toho pořádně obujete, už večer bude vše v pořádku.