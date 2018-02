Podmínka! Takový trest udělil soud Fabianovi K. (40), který vloni v srpnu jen jednou jedinou ranou usmrtil penzistu Pavla B. (†69). Napadený spadl na zem a zemřel na krvácení do mozku.

Alkoholem podroušeného seniora praštil Fabian poté, co údajně urážel rasistickými nadávkami jeho i manželku. „Nadával nám do černých kurev,“ hájil se a během soudního líčení plakal, a litoval, že se tragická událost vůbec kdy odehrála.

„Dával jsem mu hned první pomoc. Modlil jsem se k Bohu, aby přežil, až do příjezdu sanitky,“ plakal u soudu, kde mu hrozilo až 10 let za mřížemi. Soud jeho lítost obměkčila. Potrestal ho třemi roky s odkladem na pět let. Žalobce Vít Legerský se ale odvolal, rozsudek tak není pravomocný.

Fabian (40) srazil a zabil důchodce jedinou ranou: »Nadával mi do černých k*rev«,…

Manželka mrtvého Pavla požaduje od Fabiana 23 tisíc za vystrojení pohřbu a 500 tisíc odškodného, dcera dalších 300 tisíc. Obě se musí dále soudit. Fabian K. je totiž momentálně v insolvenčním řízení a zákon o insolvenci nepovoluje, aby trestní náhradu škody soud nařídil.