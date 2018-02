Soud na muže nyní uvalil vazbu. „Obviněný by se mohl dopustit opakování trestné činnosti, případně ovlivňování svědků,“ řekla policistka Pavla Jiroušková.

Kriminalisté zjišťují, zda bylo domácí násilí příčinou potratu na konci 4. měsíce těhotenství. „Řekla jsem jim, že jsem přišla o dítě a plod mám doma ve sklenici. Vypadlo to ze mě před několika dny. Přítel přestřihl pupeční šňůru a dal to do sklenice. Nevěděli jsme, co s tím. Už to zapáchalo,“ uvedla Sandra.

O tom, že za potrat může právě násilnický přítel, je přesvědčena matka mladé ženy. „Kopal ji do břicha. Byla celá pomlácená na obličeji. Modrá úplně všude. Proto potratila. Mlátil ji i při posledním těhotenství,“ sdělila paní Zdeňka (57).

To, že soužití Sandry, jejích tří dětí a přítele bylo velmi bouřlivé, potvrzují i ostatní nájemníci v domě. „Ten křik a rány byly občas slyšet po celém domě. Někdy jsme se dívali z okna, zda ji nevyhodil ven,“ řekla jedna ze sousedek.

Sama Sandra ale Vojtěcha brání. „Nebije mě. Jen když ho provokuji, tak mi dá facky. Teď nesmí deset dní domů, ale pak ho vezmu zpátky,“ říkala po incidentu mladá žena. Tyranovi nyní hrozí osm let kriminálu.

Týrana Sandra (25) schovala plod do sklenice na záchodě.