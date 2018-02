„Dokončujeme poslední úkony,“ potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková. Policie pak předá spis dozorujícímu státnímu zástupci s případným návrhem na podání obžaloby. Žalobce pak rozhodne, zda obžalobu k soudu podá, nebo bude postupovat jinak. Například může stíhání obviněných zastavit či požadovat doplnění důkazů.

Unikátní dřevěný kostel lehl popelem vloni v srpnu. Žháři způsobili škodu za 21 milionů, ta historická je ale nevyčíslitelná.

Kriminalisté už dostali posudky soudních znalců, kteří se vyjadřovali ke způsobené škodě. Podle prvotních odhadů se pohybovala kolem 20 milionů korun, což znalci potvrdili. „Požár způsobil škodu na mobiliáři kostela ve výši téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla specifikována na 14 milionů korun,“ uvedla mluvčí.

Stavbu historicky věrné repliky by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci. Dosud se na speciálním kontě sešlo více než 3,2 milionu korun. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019.

Kriminalisté krátce po požáru obvinili tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka. Podle policie stavbu zapálili úmyslně. Minimálně jeden v tom prý chtěl pokračovat a měl už vybraný další objekt. Mladíci byli obviněni z obecného ohrožení, ve vězení mohou strávit až 15 let.

VIDEO: Věřící se modlili v Gutech u spáleného kostela jen pár dnů po žhářské útoku. Přišly jich dvě stovky!

