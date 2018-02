Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 byla vyhlášena národní kulturní památkou v únoru 2010. V budově byla historicky cenná vzorkovna, v níž se v továrně na vlněné zboží Alois Larisch a synové navrhovaly sezonní vzory tkanin. Plánovalo se tu muzeum textilu, na které už dokonce bylo připraveno i více než 120 milionů.

Jenže 20. prosince budovu zachvátil požár. Vyšetřování brzy ukázalo, že plameny nevznikly náhodně, někdo oheň založil.

„Prosincový požár kulturní památky, bývalé textilky Karnola v Krnově, mají zřejmě na svědomí dva nezletilí,“ uvedla bez dalších podrobností policie.

Pro město byl požár velkou ranou. Představy vybudovat zde ojedinělé textilní muzeum se ale nevzdalo. Památkáři z celého Česka vytahovali z vyhořelé továrny vše, co se dalo zachránit.

„Odhadujeme, že se nám podaří zachránit až 60 procent exponátů. Zatím nevíme, jak moc byl poškozen archiv nejstarších látek, kde oheň vznikl. Policie nás tam ještě nepustila,“ uvedla před časem vedoucí odboru kultury a památkové péče Moravskoslezského kraje Karin Veselá.

Zachráněné kousky putovaly do mrazáku. „Archivy jsou převáženy do opavských mrazíren. Silným zmražením dojde k zabití bakterií, které by archivy nenávratně poškodily, a mráz navíc vysuší listiny i tkaniny. Poté se předměty dostanou k restaurátorům,“ dodala Veselá.

V kraji jde už o druhý požár historicky cenného objektu. V létě parta mladíků zapálila dřevěný kostelík v Gutech na Třinecku. Dva mladíci (18) čekají na soud ve vazbě.

VIDEO: Požár zachvátil továrnu Karnola vloni 20. prosince.

