Jaroslav Pulec (78) z Karviné si rád dopřával trochu rumu do kafe. Doma si ho dokonce vyráběl, ovšem až do doby, kdy si jednou koupil jedovatý líh. Přežil, i když pomalu ztrácí zrak. Dva hlavní aktéři dostali doživotní tresty. Kvůli pančovanému lihu zemřelo 38 lidí. Panu Pulcovi soud přiřkl půl milionu jako odškodné, dostal však necelých šest tisíc...

Líh si kupoval v Českém Těšíně, v kamenné prodejně. „Dělal jsem si z něj rumíček do čaje. Zahřál jsem se v sobotu a v neděli, potom se mi udělalo šoufl. Viděl jsem jen šedě, barvy už okolo mě žádné nebyly,“ vzpomíná senior, který je i zasloužilý dárce krve. Získal dokonce zlatou Janského plaketu.

Bylo zle. „Sbalil jsem si věci a hned do nemocnice. Naštěstí jsem přibral slivovici, ta metanol v mé krvi rozředila. Doktorovi jsem všechno řekl a on nechal otestovat slivovici, nalil mi tři deci, abych je ihned vypil,“ pokračuje ve vyprávění.

Otravu metylalkoholem přežil, ale pomalu přestává vidět. Dříve brýle nepotřeboval, býval přeborníkem kraje ve střelbě. Dnes má tři dioptrie a zrak se dále zhoršuje.

Ti, co jedovatý alkohol prodávali, mají dle soudu platit půlmilionové odškodné, ale exekutoři vymohli Jaroslavu Pulcovi jen necelých šest tisíc!

„Ti viníci metanolové kauzy nic nemají, odsouzeni jsou na doživotí, takže ani nic mít nebudou,“ uvedl. „Doplatil jsem na šetrnost. Litr lihu tehdy vyšel na 120 korun a daly se z něj udělat až 3 litry rumu, ten tehdy vyšel na 150 korun za litr,“ dodává.

Má ještě šanci?

„Exekuce dále běží, dále se dohledávají nějaké účty, nemovitosti dlužníků. Je otázkou, kolik, anebo i kdy se podaří získat pro výplatu odškodného. Odsouzení jsou ve výkonu trestu,“ řekla Lucie Pelechová, která právně zastupuje oběti viníků metanolové kauzy.

Doživotí za 38 mrtvých