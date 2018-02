Od úterý budou dočasně zakázány návštěvy na oddělení anesteziologie a resuscitace a jednotkách intenzivní péče Městské nemocnice Ostrava, v Léčebně dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích i v sousedním Domě sociálních služeb. „Nařízení bude platné do odvolání,“ řekla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Plošný zákaz návštěv od 5. února vyhlásila i nemocnice v Novém Jičíně.

Nemocnice podle Vojkovské zároveň vyzývá všechny návštěvníky, aby v případě jakýchkoliv příznaků virového onemocnění zvážili návštěvu hospitalizovaného a nevystavovali ho i ostatní nebezpečí nákazy.

Už o víkendu začal platit plošný zákaz návštěv Nemocnice v Podlesí v Třinci na Frýdecko-Místecku. Zákaz návštěv platí od dnešního dne například i v ostravském Domově Slunovrat.

V Moravskoslezském kraji nastala chřipková epidemie v minulém týdnu. Na 100 tisíc obyvatel připadá 1757 lidí s akutními respiračními onemocněními, za hranici epidemie v kraji se považuje 1700 nemocných.

Hygienici doporučili právě nemocnicím, lázním či domovům pro seniory, aby zakázaly návštěvy. Výrazně nemocných přibylo hlavně mezi lidmi nad 60 let. Nejvyšší nemocnost však nadále přetrvává u dětí předškolního věku a u dětí od šesti do 14 let věku.

