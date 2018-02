Třiceti ranami nožem a pánvičkou zmasakroval k nepoznání svou kamarádku Sabinu (†25) narkoman Patrik K. (22), řečený Ozzy. Z domu, kde jí pomáhal s údržbou, si pak odnesl hotovost a šperky za 110 tisíc korun. Soud ho dnes poslal na 20 let do vězení. Ozzy se na místě odvolal, rozsudek je tak nepravomocný.

Sabina si před smrtí vytrpěla muka. Útok pánvičkou a nožem, kterým ji zasadil takřka 30 ran, byl totálně likvidační a směřoval výhradně na hlavu a krk. Žena neměla šanci na přežití. Její zohavenou mrtvolu našel za pár hodin její přítel Jan (43), který se osudného 29. března loňského roku vracel z dovolené.

„Je mrtvá, úplně studená, ve hlavě je úplně rozseklá! Sabi, Sabi, to je konec. Má rozraženou tu lebku. Ježíši Kriste, ta lebka je úplně rozbitá! Normálně má obrovskou díru v lebce! Někdo ji zavraždil! Asi sekyrou do hlavy, paní!,“ četl se u soudu doslovný přepis Janova volání na záchranku.

Právě na něj se celou dobu snažil Ozzy vinu svalit. Tvrdil, že Sabina se s ním chtěla. Jan to věděl, využil toho, že je v zahraničí a někoho si na její vraždu najal. Tuto možnost soudkyně vyloučila.

Patrika K. zadržela policie za několik dní. Při zatčení se policii částečně přiznal. „Kdybych nebyl na drogách a alkoholu, nikdy bych Sabině neublížil, nechtěl jsem ji zabít. Myslel jsem, že se mi to jen zdá, co jsem provedl,“ plakal na policii.

Ve vazební věznici si to rozmyslel a odvolal to. Tvrdil, že ho policie donutila bitím. „Dostal jsem jednu ránu. Psychicky jsem se složil, a řekl vše, co chtěli,“ zopakoval ve čtvrtek u soudu. Hájil se, že v době činu spal v obývacím pokoji, a když se probudil, mladou ženu našel mrtvou na schodišti. Nikdy ale nevysvětlil, jak se do jeho batohu dostaly ukradené věci a peníze.

Rozsudek komentuje mluvčí ostravského krajského soudu Lucie Olšarová.

Z neustálého měnění výpovědí byl nešťastný i jeho právník. „Můj klient je noční můrou každého obhájce. Neustále přichází s celou řadou verzí, jak a kdo vraždil. Nikdy jsem však od něj neslyšel nic konkrétního,“ uvedl v závěrečné řeči Ozzyho obhájce Jaromír Parobek.

Těžko napravitělný, ale je mladý

Podle soudu se obžalovaný kvůli svým osobnostním rysům těžko napraví. Přesto mu soudkyně neudělila výjimečný trest ani doživotí. „S ohledem na brutalitu útoku jsme to zvažovali,“ řekla předsedkyně senátu.

K takovému trestu nepřistoupili s ohledem na mládí obžalovaného, které podle ní skýtá určitou naději, že se alespoň částečně ve vězení napraví.

VIDEO: Sabinin přítel Jan (43) popsal, jak ji našel mrtvou.

Sabinin přítel popsal, jak ji našel mrtvou

VIDEO: Trest, který bych vrahovi Sabiny (†26) přál, už neexistuje, říká její přítel Jan.

Trest, který bych vrahovi Sabiny (†26) přál, už neexistuje, říká její přítel Jan

VIDEO: Vrah na Sabině rozbil obličej a hlavu, trýznivě umírala dlouhé minuty.

Vrah na Sabině rozbil obličej a hlavu, trýznivě umírala dlouhé minuty

VIDEO: Bratr zavražděné Sabiny (†26) Robin (23) byl s obžalovaným Patrikem (22) nejlepší kamarád.

Bratr zavražděné Sabiny (†26) Robin (23) byl s obžalovaným Patrikem (22) nejlepší kamarád