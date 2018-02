Žaneta má na měsíc jen pár tisíc korun. V Havířově proto občas žebrá. Partičku mladých lidí v obchoďáku v půlce ledna poprosila o cigaretu. „Řekli, že mi ji dají, když jim udělám striptýz a ukážu pipinu. Za své tělo se nestydím, a tak jsem do toho šla. Byl to hec a dnes vím, že i velká chyba. Je mi to líto,“ zpytovala svědomí Žaneta, kterou ale zároveň potěšila popularita díky videu, které je na internetu.

„Já za to nemohla. To ony, ty děti. Prostě jsem neměla na cigaretu. Já mám pipinu pěkně oholenou a ukážu ji i teď…!“ dodala.

Sladký život se nekonal

Žaneta se narodila v Kyjevě na Ukrajině. „Vychovával mne dědeček, protože rodiče odešli pracovat do Česka. Později jsem přijela do Havířova za nimi. Maminka je zdravotní sestra a otec má autoservis. Brácha žije v Anglii,“ vzpomněla na dětství blondýna.

Po střední škole si Žaneta myslela, že jí patří svět. „Diskotéky, parádní život, ze kterého mám dvě děti, ale v péči je mají moji rodiče. Samozřejmě jsem vyzkoušela drogy, ale už jsem dva roky čistá. Živila jsem se prostitucí, ale pasák mě odíral. Nerada na tu dobu vzpomínám,“ řekla Žaneta, která má částečný invalidní důchod a léčí se z maniodepresivní psychózy.

Je sama sobě nebezpečná

Podle známého je Žaneta sama sobě nebezpečná. „Hodně pije a na záchytce je jako doma. Byla souzená za krádeže a i nyní je v podmínce. Bohužel jí není pomoci. Faktem je, že je nebezpečná sama sobě,“ prozradil Žanetin známý Jirka.

Policie striptýz šetří jako výtržnictví. „Žena, která je policii dobře známa, se ve vestibulu obchodního domu za přítomnosti deseti mladých osob zcela obnažila od pasu dolů. Následně se předklonila a na přihlížející osoby vystrčila zadní část těla. V dalším svlékání jí pak zabránil člen ochranné služby. Žena se dopustila veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnictví,“ řekla policistka Zlatuše Viačková. Žanetě hrozí až 2 roky vězení.

