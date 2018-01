Pozdvižení v havířovském nákupním centru způsobila minulý týden žena, která se bez okolků začala svlékat. Vyhecovala ji k tomu parta »náctiletých«. Žaneta W. (35), jak se »hvězda« svlékacího videa jmenuje, to udělala proto, že je pyšná na své tělo a hlavně nutně potřebovala cigaretu…

Nechtěnou show v Obchodním centru Elan v Havířově odstartovala běžná otázka ženy k partě mládeže, zda nemají cigaretu.

Mladíci zbystřili šanci, jak si všední odpoledne trochu okořenit pikantní podívanou. Využili evidentní indispozice ženy a cigaretu jí nabídli pod podmínkou striptýzu!

„Dělej, nemáš cigaretu? Ona bude tančit!,“ sháněl se v partě po kuřivu jeden z kluků. Jenže »jen« tanec už mu nestačil. „Udělej striptýz!“ zavelel.

Kupodivu žena vůbec neprotestovala, dokonce se ani vteřinu nerozmýšlela! „Dobře, dobře…“ odpověděla a hned rozvlnila tělo a začala se svlékat. Jedinou její obavou bylo, zda nepřijede policie…

Odhodila kabát, vyhrnula tričko a ke kotníkům šly vzápětí i šedé tepláky, pod kterými byla »naostro«. Krouživé pohyby boků a ruce zvednuté nad hlavu dávaly tušit, že striptýz nedělá poprvé… Partička mladíků i slečen s očima navrch hlavy nestačila zírat! Zvlášť, když se nestyda ještě otočila a poroučela své tělo do předklonu, aby měli všichni ten správný výhled…

Nahaté divadlo ukončila až ochranka obchoďáku… Žaneta nyní zpytuje svědomí. „Za své tělo se nestydím, a tak jsem do toho šla. Byl to hec a dnes vím, že i velká chyba. Je mi to líto,“ prozradila Žaneta, kterou ale zároveň potěšila popularita díky videu, která mládež samozřejmě vyvěsila na internet…

