Sandra pochází ze sociálně slabé rodiny. Má tři děti, ale každé s jiným mužem. O nejstaršího syna Adámka (6) se stará její matka Zdeňka (57). Tu bývalý manžel také dlouhé roky brutálně týral. „Je to hrozné. Prošla jsem si peklem a teď i dcera. Její přítel ji bil, že byla celá modrá. Napadal i mě,“ posteskla si Zdeňka.

Volala o pomoc

O víkendu přítel opět Sandru napadl. „Ten křik a rány byly občas slyšet po celém domě. Někdy jsme se dívali z okna, zda ji nevyhodil ven,“ řekla jedna ze sousedek.

Právě sousedé zavolali napadené ženě pomoc. Policie tyrana odvezla do cely a ženu do nemocnice. „Řekla jsem jim, že jsem přišla o dítě a plod mám doma ve sklenici. Vypadlo to ze mě před několika dny. Přítel přestřihl pupeční šňůru a dal to do sklenice. Nevěděli jsme, co s tím. Už to zapáchalo,“ přiznala Sandra.

Vezme jej zpět

Sandra si své týrání odmítá přiznat. „Nebije mě. Jen když ho provokuji, tak mi dá facky. Teď nesmí deset dní domů, ale pak ho vezmu zpátky,“ prozradila Sandra.

Paní Zdeňka se partnera dcery bojí. „Je schopný se zfetovat a všechny nás povraždit. Bojím se,“ dodala Zdeňka.

Tyranovi hrozí 8 let

Policie potvrdila nález plodu. „Kriminalisté zjišťují, zda má nález přímou souvislost s násilným jednáním obviněného. Zabývají se také protiprávním jednáním v souvislosti s nakládáním s mrtvým lidským plodem,“ dodala Jiroušková.

Policie stíhá muže (28) pro týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečinů ohrožování výchovy dítěte a nebezpečného vyhrožování. Byl podán návrh na jeho vzetí do vazby. Hrozí mu až 8 let kriminálu. „Muž měl minimálně od roku 2015 dlouhodobě, nepřiměřeně a bezdůvodně fyzicky trestat, napadat a psychicky týrat svou družku a nezletilé děti,“ řekla policistka Pavla Jiroušková.

Policisté v minulosti u rodiny zasahovali. „Družka jim ale nedala souhlas s trestním stíháním,“ pokračovala Jiroušková.