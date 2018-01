Paní Zdenka v mládí skutečně dřela. „Pracovala jsem v Opavě ve dvou kotelnách současně, kde jsem ručně vytápěla 100 bytových jednotek. Sama jsem skládala uhlí. Od padesátky jsem invalidní. Mám vyměněny klouby v obou kolenou i kyčlích,“ posteskla si stařenka.

Seniorka je tři roky vdovou a její zdravotní stav se zhoršuje. „Už nezvládnu skoro nic. Nenakoupím si, neuklidím si, neuvařím si, nechodím ven, oblékám se jen do toho, co mám na sobě a zabere mi to celou věčnost. Koupat se musím u umyvadla. Toho, co nemůžu, je tolik. Bohužel děti mám daleko. Jeden ze synů se snaží jezdit jednou týdně,“ prozradila Zdenka.

Pomáhá jí známá

Zdence pomáhá alespoň kamarádka Jarmilka (70). „Je to anděl. Snaží se chodit každý den. Ví, že když spadnu, tak se nezvednu a musím čekat na pomoc. Nemůžu jí nic dát. Když zaplatím plyn a léky, tak mi sotva zbude na jídlo. Proto jsem žádala o příspěvek na péči,“ říká babička.

Zdenku navštívila jedna úřednice ze sociálky a posudkový lékař napsal, že je soběstačná. „Požádala jsem podruhé, a zase nic. Prý, že nezvládnu pouze dvě z několika základních potřeb. Jsem z toho špatná. Vždyť jsem mrzák. Bohužel i ombudsmanka mi napsala, že po přečtení papírů sociálky nikdo nepochybil,“ řekla Zdenka.

Dle starosty Brantic Vladimíra Dofka na tom seniorka není dobře. „Paní Zdenka poslední roky nechodí ven. Stará se o ni jedna naše spoluobčanka. Podle mého názoru je nemocná a příspěvek si zaslouží. Je ze staré školy, a tudíž neumí lhát ani si peníze vykřičet,“ uvedl starosta Dofek.

Musí sehnat potvrzení

„Z přiloženého videa je zřejmé, že je paní Zdenka nemocný a téměř nemohoucí člověk. Je velice pravděpodobné, že má na příspěvek nárok. Musí si ale sehnat potvrzení o svém špatném a stále se zhoršujícím zdravotním stavu, a to pokud možno od více lékařů. Potvrzení musí přiložit k další žádosti. V případě, že neuspěje, tak si může stěžovat na ministerstvo sociálních věcí. Lze též podat žalobu, ale výsledek je nejistý a soudní tahanice mohou trvat řadu let,“ konstatoval advokát Zdeněk Burda.

Posudek na dálku

„Nemůžeme se z důvodu povinnosti mlčenlivosti vyjadřovat ke konkrétním případům. Běžnou praxí je, že u žadatele proběhne sociální šetření, kdy se zjišťuje jeho samostatnost žadatele v přirozeném prostředí. Následně informace odesíláme posudkovému lékaři s žádostí o posouzení stupně závislosti osoby. Posudek je jedním z podkladů pro přiznání příspěvku,“ prozradila mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

„Lékař vypracuje posudek na základě sociálního šetření a doložených lékařských nálezů, kdy musí jasně zdůvodnit neschopnost zvládat konkrétní základní životní potřebu. Lidé se mylně domnívají, že u posouzení zdravotní stavu lékařem posudkové služby musí být osobně,“ řekla mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.