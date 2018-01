Střelec

Pravda je pro vás důležitá, takže si dovolíte ten přepych a vynesete na světlo světa to, co vás už dlouho trápí. Rozšíří to řady vašich nepřátel, ale taky pročistí vzduch. Jak známo, opakovaná lež začíná být pravdou, což by vás mohlo postihnout.