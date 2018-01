Důležitou komunikací denně projíždí desítky tisíc automobilů. „Silnice nespojuje jen Hlučínsko s Ostravou, ale využívají ji také řidiči z Opavska a Bruntálska. Už teď se tady každý den ve špičkách tvoří kolony,“ posteskl si starosta Ludgeřovic Daniel Havlík.

Starosty z Hlučínska postavili úředníci před hotovou věc, kdy k nově vznikajícímu obchodnímu centru odsouhlasili jediný sjezd a to z této přetížené komunikace. „Nechápu tu neúctu k občanům Hlučínska. S námi nikdo nic neprojednal. Ve vizualizacích se tvrdilo, že centrum bude mít dvě napojení,“ podotkl starosta Havlík.

Jdou do boje

Starostové se proto hodlají vzepřít. „Nechápeme, proč ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic – pozn. red.) nepovolí napojení obchodního centra z nedalekého kruhového objezdu. Rozhodně nehodláme přihlížet kolapsu dopravy a zvyšování emisí v regionu,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.

Podle starosty Bolatic Herberta Pavery jde o selhání zdravého rozumu. „Fascinuje mě, že k tomuto dala pozitivní stanovisko policie, která v případě, že na obci chceme dát značku, tak nám dělá obstrukce a chce různé propočty. Policisté určitě ví, jaká je tady situace s přetíženou dopravou, a povolení dali,“ konstatoval starosta Pavera.

Mají výmluvu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má výmluvu, proč nelze outletové centrum napojit z kruhového objezdu. „Nájezdy z okružní křižovatky jsou určeny pro připojení výhledové přeložky silnice I/56 ve směru na Hlučín,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Navíc prý s napojením z dálnice k soukromému objektu nesouhlasí ministerstvo vnitra a šlo by o precedent.

Přeložka neboli obchvat, ale není podle starostů vůbec připravena. „Přeložka je lichý argument. Nejsou na ní plány, peníze ani vykoupené pozemky. Bude to trvat nejméně 20, ale spíše 30 let. My řešíme, co nás pálí teď,“ konstatoval starosta Havlík.

Sjezd by vybudovali za své

Developer ŘSD opakovaně nabízí, že sjezd z kruhového objezdu nechá vybudovat za své prostředky. „Jsme připraveni otevřít jednání o možnosti napojení z dálničního kruhového objezdu a jsme připraveni jej finančně a technicky zajistit, pokud to bude ze strany dotčených orgánu povoleno,“ uvedl zástupce TK Developments Jaromír Kršica.

Úředníci si problém přehazují

Za starosty se postavil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Jakub Unucka. „Plně se ztotožňuji s názorem starostů, že nová křižovatka na vjezdu do Ostravy způsobí ve špičkách kolaps dopravy. V současné době hledáme s investorem, zástupci ŘSD, zástupci starostů Hlučínska vhodný termín ke schůzce,“ řekl Jakub Unucka.

Magistrát města Ostravy tvrdí, že se případem zabývá radnice Moravské Ostravy- Přívozu. Ta zase pro změnu odkázala Blesk na magistrát…

