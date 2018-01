Vláda podpořila snahu Třince stát se statutárním městem. Návrh obecní novely Moravskoslezského kraje nyní projedná Poslanecká sněmovna. Podle předběžného stanoviska vládních legislativců má ale město příliš málo obyvatel. Navrhovali proto, aby kabinet novelu nepodpořil a to i přesto, že byl Třinec vyhlášen jako třetí nejlepší místo pro zahraniční investice.

Vládní legislativci v podkladech pro ministry upozornili na to, že nyní patří mezi statutární města jen ta, v nichž žije přes 40 000 obyvatel. „Třinec s počtem necelých 36 000 obyvatel zatím patří spíše mezi města střední a menší,“ stojí v podkladech. Vládní legislativci také poukazují na to, že Třinec se nechce územně členit, nelišil by se tedy od jiných měst nebo obcí s rozšířenou působností.

Třinec se mění a rozvíjí

Třinec předkladatelé novely charakterizují jako významné hutnické město a jedno z regionálních center Moravskoslezského kraje. „V posledních letech získává Třinec díky řadě rekonstrukcí a staveb nejen novou tvář, ale poskytuje svým občanům komfortnější zázemí pro každodenní život, sportovní a kulturní vyžití i nevšední zážitky,“ stojí v důvodové zprávě. Třinec je navíc podle autorů předlohy lídrem mnoha inovativních projektů ve snaze stát se takzvaným chytrým městem.

„Vedení města je přesvědčeno, že zařazení města Třinec mezi statutární města by představovalo další významný krok při zabezpečování trvale udržitelného rozvoje města,“ píšou předkladatelé. Město by například dosáhlo snáze na některé dotace.

Pokud by se Třinec statutárním městem nestal, mohl by ztratit dlouhodobě budovanou prestiž, stojí ve zdůvodnění. Pokud by novela platila, v čele města bude stát místo starosty primátor a tamní radnice se přejmenuje na magistrát. Třinec by se také mohl členit na samosprávné části, což ovšem zatím nechce. V Česku 26 statutárních měst včetně Prahy.