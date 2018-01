Bylo to jako scéna ze špatného filmu. Matka Sylva bere do rukou botu a tříská jí holčičku do těla. Když ji napomenula kolemjdoucí žena, zahrnula ji Sylva sprškou neslužných nadávek. „Ty jsi k***a černá, vy*****ná,“ vyřvávala hlasitě po obchoďáku. Tak to zachytil na videu náhodný svědek.

Po zveřejnění videa se strhla na internetu mela, lidé matce spílali do krkavčích. Sylva si však nenechala líbit vůbec nic. Nebere si servítky ani při písemné komunikaci a doslova perlí: „Když svoji dceru praštím, tak je to moje věc, a tvoje blbá starost, já svoje dítě netýrám, každému ujedou nervy, ty se starej o své parchanty, m***o špinavá."

Jedním dechem ale dodává, že bití dcerky lituje. „Je to moje princezna, nevím, co se mnou ten den bylo, nechápu to, ale s**e mě to, že o tom píše celý svět, vždyť se tolik toho nestalo, není to malá tragédie,“ protiřečí si i tentokrát Sylva.

Přijde trest?

Vše nyní šetří policie. „Pokračovat budeme dalšími výslechy svědků a zúčastněných osob. Kontaktovali jsme rovněž oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zjišťovat budeme další zásadní skutečnosti, nutné k rozhodnutí ve věci,“ potvrdila policistka Gabriela Holčáková. S tím, že debaty o případném obvinění by byly nyní pouhou spekulací.

Takový nářez ještě neviděl

Blesk oslovil pedopsychiatra, aby posoudil »výchovu« matky. „Takové chování rozhodně není standardní. Že jsou děti občas bity, se stane. I když to nic nevyřeší. Ale takový nářez, to jsem nikdy neviděl a ještě na veřejnosti. Říkal jsem si, co se děje u nich doma,“ řekl pedopsycholog Milan Karas.