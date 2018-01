S jeho výukou škola začne od nového školního roku, a první absolventi tak vyjdou v roce 2021. „Podle ekonomických studií lidé v roce 2021 utratí celosvětově ve fastfoodech rekordních 700 miliard dolarů, tedy skoro 15 bilionů korun,“ uvedla ředitelka školy Miriam Lacinová. Obliba fastfoodů neboli restaurací rychlého občerstvení rok od roku stoupá.

Podle ředitelky škola počítá s otevřením jedné třídy pro 24 žáků. Škola navázala spolupráci s řetězci rychlého občerstvení, studenti tak budou mít praxi i přímo v jejich provozech.

„Dostáváme se přímo v Ostravě do kontaktu se zaměstnavateli, kteří říkají, že nemají personál a potřebovali by, aby žáci uměli různé věci. Je pravda, že doteď jsme se na ty fastfoodové řetězce dívali skrz prsty, ale musím přiznat, že neprávem, protože ta náročnost provozu a standardy jsou opravdu velmi vysoko,“ řekla Lacinová.

Podle ní je fastfoodová gastronomie velmi specifický obor, který má velké nároky na kvalitu přípravy jídel, disciplínu a pracovní nasazení. „Průmysl, za jehož zakladatele je považován Američan českého původu Ray Krog, meziročně roste v průměru o 6,6 procenta. Lídři trhu, McDonalds a Subway, mají dohromady po světě přes 70 000 restaurací a zaměstnávají téměř jeden milion zaměstnanců,“ připomněla ředitelka.

Podle ní by tak absolventi po ukončení školy neměli mít problém najít uplatnění. Některé řetězce jsou podle ředitelky ochotny studenty i finančně podporovat, a zavázat si je tak pro práci ve svém provozu už během studia. Do nového oboru se zájemci mohou přihlásit do 1. března. Během studia se žáci naučí zvládat například proces přípravy jídel, seznámí se s provozem kuchyně, se způsoby kontroly kvality a bezpečnosti potravin a naučí se také, jak vést skladové hospodářství fastfoodové restaurace.

