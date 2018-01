Ostravany otřáslo brutální počínání matky Sylvie H. Ta surově bije botou svou malou dcerku přímo do hlavy. K otřesné události došlo ve čtvrtek před zraky zkoprnělých zákazníků nákupního centra v Ostravě.

Na videu, které na sociální síti zveřejnil návštěvník obchodního centra Nová Karolina, je jasně vidět, jak matka botou bije holčičku nejdříve do nohou, poté ji dokonce udeřila vší silou do obličeje! Matka při tom sprostě nadává kolemjdoucím.

Výjev byl natolik emotivní, že kolemjdoucí žena neudržela nervy na uzdě a na krutou matku začala křičet: „Je mi úplně špatně z tebe. K***o!“ Ovšem matka zbité holčičky si nenechala nic líbit a hned se na ni obořila: „Ty jsi k***a černá, vy*****ná.“

Dítě údajně navíc mlátila už před tím, než ji začal náhodný svědek natáčet na mobil. Točila s ním, údajně i třepala. „To už byl jen úplný konec, co jsem zachytil. Dítětem třásla rovněž ve vzduchu. Natočil jsem to proto, aby se tím začaly zabývat příslušné orgány. Teď je mi vyhrožováno,“ napsal autor videa Michal Váhala.

délka: 00:51 Video 1080p 720p 360p REKLAMA »Matka« se nerozpakuje praštit svou malou dcerku vší silou botou do obličeje! Facebook / Michal Váhala

Agresivitu matky lidé v příspěvcích na sociálních sítích odsoudili. Na svém profilu se přitom matka svou roztomilou ani ne tříletou dceruškou chlubí a mluví o ní jako o své lásce a princezně. Následně ji pak veřejně zmlátí hlava nehlava…

Na řadu přijde policie

Blesk ukázal video ze sociální sítě krajskému policejnímu řediteli Tomáši Kuželovi. Událost se stala ve čtvrtek 4. ledna ve 14.36 a zřejmě ji zaznamenaly kamery. „Na první pohled by o týrání dítěte jít mohlo. Zkusme to nechat na vyšetření policisty služby kriminální policie a vyšetřování,“ řekl Tomáš Kužel. Video má policie nyní k dispozici, hlídka si vyjela i pro kamerové záběry do Nové Karoliny.

délka: 02:45 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel reaguje po zhlédnutí videa na bití malé holčičky. Karel Janeček