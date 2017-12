Oheň hasiči likvidovali v opavské části Kylešovice. Požár způsobil silné zakouření v obytném domě, odkud hasiči evakuovali čtyři lidi, z toho dvě děti. "Vyvedli jsme je ven za použití speciálních masek. Dalších osoby se nadýchaly kouře. Požár způsobil škodu za 40.000 korun," řekl Gašparín.

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl dodal, že celkem po požáru záchranáři ošetřili šest lidí. "Všichni byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života, jejich postižení byla středně závažná," řekl.

Podle něj šlo o tři děti. Dívku ve věku 13 let a dva chlapce ve věku osmi a 13 let. "Pomoc zdravotníků potřebovala také osmnáctiletá slečna, osmatřicetiletá žena a třiapadesátiletý muž," řekl. Všichni pacienti se při požáru nadýchali zplodin. Sanitka je převezla do opavské nemocnice.

Video: Ukázka, co dokáže udělat s vánočním stromkem malá jiskra.

Ukázka, co dokáže udělat s vánočním stromkem malá jiskra.

Od prskavky začal v Opavě hořet i jiný stromek. Obyvatelům bytu se požár podařilo uhasit ještě před příjezdem hasičů. "V zasaženém bytě jsme proto jen zkontrolovali a zabezpečili místo požáru a odvětrali zplodiny. Škodu způsobenou požárem odhadujeme na 50.000 korun," dodal mluvčí hasičů.

Kvůli požárům od prskavek hasiči varují, aby lidé nepožívali hořící prskavky jako ozdoby vánočních stromků. "Umělé vánoční stromky jsou vyráběny z hořlavých plastů a živé stromky jsou často přesušené tak, že případný požár zachvátí celý stromek za několik sekund," řekl hasič.