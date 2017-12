Místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD) řekl, že existuje důvodné podezření, že oheň nevznikl náhodně. Požár měl být zapálen dokonce hned na čtyřech místech.

„Měli jsme zajištěné vstupní otvory, všechna okna zasklená. Je to budova určená k rekonstrukci, takže není v ideálním technickém stavu, ale na druhou stranu to nebylo o tom, že by tam bylo možné volně vstupovat a pohybovat se. Pokud tam někdo vnikl, to je zatím spekulace, ale bylo naznačeno, že to tak patrně bude, tak samozřejmě prostřednictvím nějakého násilí,“ uvedl místostarosta.

„Ničivý požár je nejen pro Krnov a Moravskoslezský kraj, ale i pro celou Českou republiku tragédií. Oheň zásadně poškodil jednu z nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství národa, památku, která svým významem přesahuje hranice kraje. Je mi to líto,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Budovu z poloviny vlastní město, druhou pak Zemský archiv v Opavě. Objekt se postupně opravoval, poslední rekonstrukce skončila v listopadu a stála 40 milionů. Město letos dostalo takřka stomilionovou dotaci, z objektu chtělo udělat muzeum.

Ve čtvrtek odpoledne se zástupci města s ministerstvem kultury dohodli, že projekt bude i přes patrně velké ztráty na historických exponátech pokračovat.

„V tuto chvíli úplně přesně nevíme, do jaké míry je objekt zdevastovaný, jestli jsme přišli v té nejcennější části úplně o všechno nebo jestli některé segmenty budou zachranitelné,“ podotkl Brunclík. Město musí objednat statika, aby posoudil, zda je objekt bezpečný a zda jej lze zachránit.

Termokamerou prohledávají požářiště

„Dopoledne budeme s termokamerou a dalšími technickými prostředky asistovat vyšetřovatelům, kteří budou zjišťovat příčinu vzniku požáru v národní kulturní památce,“ řekl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

V objektu byly historicky cenné vzorkovníky látek, tkalcovské stroje a další unikáty. Škody půjdou do milionů. „Byl tam velký archiv vzorníků látek od roku asi 1870, tam šlehaly plameny nejvíce,“ uvedla mluvčí města Dita Círová. „Došetření bude na místě probíhat v následujících dnech za účasti specialistů z řad hasičů i policie,“ dodal Kozák.

Oheň hasiči krotili čtyři hodiny

Bývalá textilka začala hořet ve středu před 16. hodinou. Na místě musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. S ohněm nakonec bojovalo 18 hasičských jednotek.

Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že je budova silně zakouřená a požár zasáhl obě její křídla ve dvou patrech. Dovnitř se dostali okny pomocí nastavovacích žebříků a povolána byla i výšková technika. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu až po více než čtyřech hodinách…

Zásah komplikovalo prohořívání rákosových stropů i hustý dým. Budova se proto musela odvětrávat přetlakovými ventilátory. Hasiči zřídili čerpací stanoviště přímo na řece Opavě přes silnici. Jeden ze zasahujících hasičů byl lehce zraněn, lehkou popáleninu mu zdravotníci ošetřili na místě. Po celou dobu byla také uzavřená komunikace před budovou.

Hořela historie

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 byla vyhlášena národní kulturní památkou v únoru 2010. V budově je historicky cenná vzorkovna, v níž se v továrně na vlněné zboží Alois Larisch a synové navrhovaly sezonní vzory tkanin. V takzvané dezinatuře se dochovalo původní vybavení – například soukací stroj, ruční tkalcovské stavy nebo sbírka vzorníků látek; nejstarší ze sedmdesátých let 19. století. Vše se před požárem dochovalo ve stavu posledního pracovního dne.