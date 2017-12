Podnikatele slovenského původu, který obchodoval s použitými bateriemi, přivedla eskorta k soudu s černou páskou přes oči a bílou slepeckou holí. Střela mu totiž poškodila zrak, o který během pobytu ve vazbě úplně přišel.

O dubnové tragédii před soudem vypověděl vůbec poprvé, dosud zarytě mlčel. Vše svedl na své sousedy. „Nejdřív jsme byli kamarádi,“ řekl Maroš G. Vše se prý změnilo, když odmítl sousedům dávat peníze a platit za pozemky, které mu chtěli prodat. „Měl jsem peníze a pro ně to bylo jako oslíku, otřes se,“ dodal. Sousedé ho pak prý kvůli tomu začali nenávidět a udávat.

Chtěl vyvraždil sousedy

Postřelený soused, kterého zasáhly čtyři střely a přežil jen díky včasné operaci, vidí věc ale úplně jinak. „Je to nesmysl. Bojovali jsme s ním už od samého začátku, když si tam objekt postavil načerno,“ řekl.

Podnikatelova honosná rezidence je dodneška nezkolaudovaná, nemá přidělené číslo popisné. Plot postavil na pozemku, který mu nepatřil. Kanalizaci do systému napojil také načerno. To byly hlavní důvody jeho sporů se sousedy.

Na sousedy vystřílel zásobník

V osudný dubnový den Maroš G. čekal na vhodný okamžik. Podle soudu si totiž útok na sousedy dopředu naplánoval. V momentě, kdy muž s ženou sedli do auta, zahradil jim cestu. Postavil se jim do cesty a přes čelní sklo vystřelil na muže.

Zasáhl jej, ale další výstřel nepadl hned, protože se v nelegálně držené zbrani vzpříčil náboj. Žena, která řídila, se snažila střelce vozem srazit, to se jí ale nepodařilo a po několika metrech bourala. „Oba z vozu vystoupili a utíkali pryč,“ uvedl žalobce.

Obžalovaný zbraň rychle zprovoznil a na prchající manžele ještě pětkrát vystřelil. Muže ještě třikrát zasáhl. Utrpěl poranění srdce či plic.

„Krev mi tekla, bolelo to. Pistoli nějak opravil a dál pálil. Do těla mě trefil ještě třikrát. Došel mi dech, manželka ležela vedle mě. Čekali jsme, zda přijde a dodělá nás,“ popsal událost muž, který strávil tři měsíce v nemocnici a léčí se dodnes.

Nic si nepamatuje

Podle obžaloby pak podnikatel s pomocí benzinu zapálil auto sousedů a jejich dům. V okamžiku, kdy se k místu blížila policie, otočil zbraň proti sobě a střelil se do hlavy.

V úterý u soudu tvrdil, že neví, proč střílel. „Den si vůbec nepamatuji, nevím, proč jsem to udělal. Chtěl bych ale vědět, co přinutilo člověka, který má všechno, aby spáchal sebevraždu. Je mi to líto, hlavně to, že jsem si zpackal život,“ řekl soudci.

Marošovi G. Se říká Reskátor podle Joffrey se Pyeraca z filmové Angeliky. Podobně jako on bohatnul na olovu. Právě jeho živnost měla být zdrojem nevraživosti mezi sousedy. Vykupoval prý a opaloval kovy v kabelech. Podnikatel to ale odmítá.

Nařkl policii, že ho okradla

Zbraň si Maroš G. pořídil na svou ochranu. Bál se prý pomsty ze strany policistů, které obvinil, že jej v roce 2011 přepadli v domě, kde byl s manželkou a tříletým synem. Podle něj mu ukradli až tři miliony korun. Čtyři obžalované, tři z nich byli policisté, ale soud obžaloby z loupeže zprostil. Podle soudu se neprokázalo, že skutek spáchali muži, kteří čelili obžalobě. Pachové stopy, které je usvědčovaly, soudce jako důkaz nepřijal.

VIDEO: Poslechněte si, co o tragédii říkali sousedé.

VIDEO: Poslechněte si, co o případu uvedl ředitel Krajského ředitelství policie MSK Tomáš Kužel.