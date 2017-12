Výstavba komplexu pěti domů, kde by měly vzniknout městské byty, by mohla začít v roce 2019. Náklady se odhadují na 275 milionů korun.

Pět objektů, které mají působit jako jednotný celek, má vzniknout v těsně blízkosti budovy Ostravského muzea na místě dnešního parkoviště. „Projekt Nové lauby má nabídnout 86 bytů i podzemní parkovací stání,“ řekl radní Lukáš Semerák (Ostravak) a dodal: „Dnes probíhají projekční práce směřující k získání územního rozhodnutí, které očekáváme někdy v první polovině příštího roku.“

Tento blok domů chce postavit město. V další části lokality počítá také s dostavbou bloku domů, pozemky pro zástavbu by ale chtělo nabídnout soukromému investorovi.

Dostavba bloku domů by podle předpokladu mohla stát kolem 275 milionů korun. Podle Semeráka by pro město neměl být problém takovou stavbu financovat.

Byty by měly být nájemní, město chce nabídnout dostupné bydlení různým věkovým kategoriím. Měly by mít velikost zhruba od 30 do 112 metrů čtverečních, převážně by mělo jít o byty 2+kk a 3+kk. Podzemní parkoviště má mít 162 míst a bude určeno nejen obyvatelům domů, ale částečně i veřejnosti, součástí komplexu má být i 700 m2 ploch pro služby.

„Pro nás bylo zásadní, aby ten návrh byl vytvořen v kontextu s místem, které má velmi silnou historii, a v podstatě to místo zvané lauby historicky dalo tomu místu urbanistickou formu i architektonickou formu,“ uvedl architekt Martin Tycar. Původní domy s podloubími, takzvané lauby, které ve místě vznikaly od poloviny 19. století, byly zbořeny na sklonku 60. let 20. století.