Ani na vteřinu nezapochybovala o nevině Patrika K. (22) jeho sestra Jolana z Ostravy. Je přesvědčena, že kamarádku Sabinu Č. (†26) brutálně neubodal a neubil. A to i přesto, že také ji kdysi ohrožoval nožem! Podle ní se jen Patrik »hodil« jako viník, protože je feťák.

„Neudělal to. Určitě to neudělal. Je to všechno velice divné, je tam hodně nesrovnalostí,“ řekla Blesku Jolana. Tvrdí, že měl její bratr Ozzy jen smůlu. „Byl prostě na nesprávném místě v nesprávný čas,“ tvrdí Jolana.

K brutální vraždě došlo letos 29. března odpoledne, kdy Sabinu našel s rozbitou hlavou a s obličejem znetvořeným k nepoznání přítel Honza.

Jolanin bratr a obžalovaný v jedné osobě u soudu přiznal, že v osudný den u Sabiny v domě byl. Její vraždu však popírá. Prý usnul, a když se vzbudil, nalezl její mrtvolu. Místo pomoci však vykradl Honzův dům, pak odjel fetovat a hrát automaty.

„Bratr se Honzovi hodil jako nezaměstnaný feťák, aby to na něj prostě nějak svedl. Je mi víceméně jedno, jakým životem žije Honza, ale celkem mě udivuje, že po tak ošklivé věci si do 14 dnů našel novou partnerku,“ naznačuje Jolana.

Jolana na vlastní kůži ale pocítila, že její bratr Patrik je silný cholerik. „Když vybuchne, je prchlivý, stejně jako jsem já. Ano, jednou jsem ho v dětství napomenula, hlučil s kamarády. Najednou rána do dveří mého pokoje. Ve dveřích byl nůž. Ale nevraždil,“ vypověděla u soudu Jolana.

Rozsudek padne nejdříve na začátku příštího roku. Patrikovi hrozí dvacetiletý, ale i výjimečný trest.

Přítel Honza: Holé nesmysly

Nařčení Ozzyho sestry Jolany Sabinin přítel Honza rezolutně odmítl. „Toto je skutečně jenom výplod jakéhosi chorého mozku. Nechme rozhodnout soud na základě důkazů, ne sprostých dedukcí a výpadů,“ vyjádřil se Honza.

Co se stalo?

Byl to právě Jan, který po návratu ze zahraničí našel Sabinu mrtvou. Tělo bylo poseto 28 ranami nožem a hlavu měla dívka zcela rozbitou kladivem nebo pánvičkou. „Vrahovi Sabiny přeji trest nejvyšší, takový u nás bohužel již není. Boží mlýny ale melou dál,“ vzkazuje Patrikovi. Jako pachatele označila policie právě Patrika po několika dnech vyšetřování. Ten se k činu nejprve přiznal, nyní u soudu vše odvolal. Prý ho k přiznání policie donutila bitím.