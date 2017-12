Za okrádání a loupeže na seniorech v Moravskoslezském kraji si Marek Krumpoch (40) definitivně odpyká deset let vězení. Svým obětem sliboval patnáctkrát soudně trestaný recidivista umístění reklamy na domu a v nestřeženém okamžiku je okradl.

Odsouzen byl za loupež, krádež, porušování domovní svobody a podvod. Ve dvou případech použil proti penzistům i násilí. Krumpoch činy přiznal, ale odvolal se proti výši testu a to mu hrozilo až 12 let. Obhajoba naopak požadovala trest v rozmezí čtyř až sedmi let.

Podle soudu je uložený trest ale zcela na místě. Krumpoch byl navíc 15x soudně trestaný! „Jde o velmi závažné protiprávní jednání. Vstupoval do bytů, kde okrádal osoby převyšující 70 let; nejstaršímu bylo dokonce 92 let. Ve dvou případech se dopustil i násilí, které mělo charakter loupeže a oběma poškozeným způsobil těžkou újmu,“ uvedl státní zástupce Ladislav Hruban. Trest je konečný, rozhodl o něm ve čtvrtek olomoucký vrchní soud.

Krumpoch seniory okrádal s komplicem, který byl už dříve odsouzen k sedmi a půl roku odnětí svobody. Krumpoch se k soudu dostal později, protože se skrýval.

Přepadení starých lidí byla jako přes kopírák. Starší lidi, kteří bydleli v rodinných domech, oslovili s nabídkou umístění reklamních poutačů na jejich pozemek nebo dům a nabídli jim uzavření smlouvy s tím, že za umístění reklamy vyplatí první zálohu.

Okradení či oloupení pak Krumpocha pozvali domů, kde jim měl předat peníze. On je vždycky požádal, aby mu rozměnili, a jakmile vytáhli peníze, vytrhl jim je z ruky a utekl. V několika případech taky zjistil, kde mají uložené úspory a sebral je.

Dohromady šlo o 11 případů v letech 2015 a 2016. Policie po Krumpochovi vyhlásila pátrání loni v lednu. Kriminalisté tehdy uvedli, že muž zločiny páchá po celé republice, k přepravě využíval autostop nebo vlak. Krumpoch se trestných činů začal dopouštět necelé dva měsíce po předchozím propuštění z vězení.

VIDEO: Násilí na seniorech je obzvláště odsouzeníhodné. V Blansku nedávno dva mladíci na ulici napadli důchodce a zbili ho.

délka: 01:00 Video 360p REKLAMA Záznam městských kamer zachycuje brutální napadení seniora dvěma rumunskými mladíky v Boskovicích. MP Boskovice, Policie ČR Blansko