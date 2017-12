Do druhého ročníku poslali lidé na 30 návrhů. „Projekty právě prochází hodnocením proveditelnosti ze strany pracovníků úřadu. Všechny, které budou zhodnoceny jako realizovatelné, postoupí do hlasování,“ uvedl místostarosta Patrik Hujdus.

Lidé obvodu navrhují různé opravy, ale i projekty s kulturní a sportovní tematikou. „Participativní rozpočet nám dává jedinečnou příležitost zjistit, co by si lidé v obvodu přáli zlepšit nebo co jim chybí. Myslím si, že letos se v návrzích sešly opravdu zajímavé projekty,“ řekla starostka Liana Janáčková (Nezávislí). Podle ní i nakonec neúspěšné projekty jsou pro obvod zpětnou vazbou od obyvatel.

Všechny projekty, o kterých budou lidé hlasovat, budou v lednu dostupné na webových stránkách www.radniceprolidi.cz.

V únoru se pak uskuteční online hlasování a v březnu budou moci obyvatelé hlasovat osobně na radnici.

Obvod už pracuje na úspěšných projektech z prvního ročníku. „Mezinárodní turnaj fotbalových školiček, který získal největší podporu na internetu, se uskutečnil už v květnu a zrealizovaná je i většina projektů, které vyhrály fyzické hlasování na radnici,“ uvedl Hujdus.

Vznikla nová hřiště a senioři získali bezpečnostní tlačítka. Na opravu čeká kašna před kostelem na Stojanově náměstí. „Ta jediná zatím hotová není. Poměrně zásadním způsobem nás totiž zdržely technické komplikace, na které jsme při realizaci narazili. A protože instalovat novou vodní trysku na zimu už nemělo smysl, projekt dokončíme na jaře,“ vysvětlil Hujdus.

VIDEO: Dobrých nápadů není nikdy dost! Podívejte se na video a třeba i vám nějaký nápad usnadní život.